Incidente stradale in tangenziale: 50enne a piedi travolta e uccisa

Una donna stava camminando in un tratto non permesso ai pedoni, investita e uccisa da un Suv

Nella serata di ieri, venerdì 8 marzo, si è verificato un drammatico incidente stradale lungo la tangenziale ovest di Vicenza, che ha causato la morte di una donna di circa 50 anni, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Donna travolta e uccisa in tangenziale, la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando lungo un tratto della tangenziale non adatto al transito pedonale e ciclistico, completamente privo di illuminazione e quindi immerso nel buio più totale.

Un incidente mortale avvenuto lungo il viadotto che conduce dal centro città al casello dell’autostrada A4, precisamente in viale degli Scaligeri. La donna è stata investita da un Suv, precisamente un Nissan Qashqai, e purtroppo, all’arrivo dei soccorritori del Suem 118, pochi minuti dopo l’incidente, è stato evidente che non c’era più nulla da fare per la donna 50enne.

Donna investita in tangenziale, inutili i soccorsi

L’urto è stato così violento da far schizzare la vittima contro il parabrezza del Suv, causandone la morte immediata della donna. Ogni tentativo di soccorso è risultato inutile, e il medico presente sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando anche per comprendere come la vittima si sia trovata in quel tratto di tangenziale, poiché non sono presenti accessi pedonali in quella zona.