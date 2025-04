Papa Francesco, poche settimane prima del ricovero, ha registrato un video nel quale si rivolge ai più giovani. Ecco il suo toccante messaggio.

Papa Francesco, spunta un video inedito

Una settimana fa oggi ci lasciava Papa Francesco, uno dei Papi più amati in assoluto. Ieri, come saprete, si è svolto il Giubileo degli adolescenti, ed ecco che ora spunta fuori un video di Bergoglio proprio dedicato ai giovani.

Il videomessaggio è stato registrato l’8 gennaio scorso, qualche settimana prima che Papa Francesco fosse ricoverato al Gemelli di Roma per la polmonite bilaterale. Nel video Bergoglio è vestiti in abiti formali e a registralo con uno smartphone don Luca, un suo amico sacerdote ospite a Santa Marta. Ma ecco il toccante messaggio di Papa Francesco.

Video inedito di Papa Francesco: il suo toccante messaggio per i giovani

Come abbiamo appena visto, è spuntato fuori un video inedito di Papa Francesco, nel quale Bergoglio si rivolge ai più giovani. Ecco il suo toccante messaggio: “Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparate ad ascoltare. Quando una persona vi parla, aspettare che finisca per capirla bene e poi, se me la sento, dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare. Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde, e questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto. E non dimenticatevi i nonni, che ci insegnano tanto. Prego per voi, pregate per me.”