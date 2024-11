Vincenzo De Luca si prepara per il terzo mandato in Campania

La legge regionale che apre le porte alla terza rielezione

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato con 33 voti favorevoli, 16 contrari e un astenuto, una legge che consente a Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato. Questa decisione si basa sulla legge nazionale numero 165, che stabilisce un limite di due mandati consecutivi per i presidenti di Regione, ma con una clausola che permette il computo dei mandati a partire dall’attuale incarico. Questo significa che De Luca, attuale governatore, può correre nuovamente, aprendo così un nuovo capitolo nella sua carriera politica.

Le reazioni politiche e le sfide interne

Nonostante l’approvazione della legge, il Partito Democratico ha subito espresso la sua contrarietà. Il Nazareno ha dichiarato che De Luca non sarà il candidato ufficiale del partito alle prossime elezioni regionali. Questa posizione è stata ribadita dal responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi, che ha sottolineato come il voto di oggi non cambi la posizione del partito riguardo ai limiti dei mandati. La tensione tra De Luca e il suo partito si fa sempre più palpabile, mentre il governatore continua a mantenere il suo sostegno tra i consiglieri regionali.

Scaramanzie e simbolismi: il corno rosso di De Luca

Durante il dibattito in aula, De Luca ha mantenuto un profilo basso, ascoltando senza intervenire. Tuttavia, al termine della discussione, ha mostrato un lato più scaramantico, estraendo un piccolo corno rosso dalla tasca, simbolo di buona fortuna nella tradizione partenopea. Questo gesto ha suscitato sorrisi tra i presenti e ha evidenziato la sua determinazione a continuare la sua avventura politica. La sua strategia sembra chiara: mantenere il sostegno popolare e affrontare le sfide interne con un mix di astuzia e simbolismo.

Il futuro politico di De Luca e le sfide da affrontare

Con la legge che gli consente di candidarsi, De Luca si trova ora a dover affrontare una serie di sfide politiche. La sua rielezione non è garantita, soprattutto considerando le posizioni contrarie del Pd e le crescenti tensioni all’interno della coalizione. Tuttavia, il governatore ha dimostrato di avere una solida base di supporto e una strategia ben definita per affrontare le elezioni. La sua capacità di navigare tra le acque turbolente della politica campana sarà cruciale per il suo futuro e per quello della regione.