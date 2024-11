Un riconoscimento significativo

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha recentemente conferito a Vincenzo Falabella, presidente della Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un traguardo importante non solo per Falabella, ma per l’intero movimento che si batte per i diritti delle persone con disabilità. La Fish ha comunicato che questo onore segna il coronamento di un impegno costante e profondo nella difesa dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Un impegno collettivo

La federazione ha espresso il proprio orgoglio per il riconoscimento ricevuto, sottolineando come questo rappresenti un simbolo di un impegno collettivo per l’inclusione e il rispetto dei diritti fondamentali. Falabella ha dichiarato che ricevere questa onorificenza è un onore profondo, evidenziando la sensibilità del presidente Mattarella verso il mondo delle disabilità. Questo riconoscimento non è solo un premio personale, ma un incentivo a continuare a lavorare con determinazione e passione per i diritti di tutti i cittadini con disabilità.

Un futuro di speranza

Falabella ha anche espresso la sua speranza di vedere risultati concreti nell’attuazione di politiche inclusive che possano rispondere ai bisogni e ai diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ha dedicato questo riconoscimento alla sua famiglia e a tutte le persone con disabilità, sottolineando come il loro sostegno e la loro forza siano fondamentali per il cammino verso un futuro più equo e giusto. Questo evento rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un richiamo all’azione per tutti coloro che si impegnano nella lotta per i diritti delle persone con disabilità in Italia.