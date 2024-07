Una serata di divertimento si è trasformata in una notte di terrore al Biblò Club di Lonato, uno dei locali più rinomati del Lago di Garda.

Aggressione fuori da una discoteca sul Lago di Garda

Verso le 4 del mattino di domenica 21 luglio, cinque persone sono rimaste ferite in un’aggressione di massa che ha sconvolto la comunità locale. Secondo una prima ricostruzione gli aggressori sarebbero un gruppo di nordafricani respinti all’ingresso del locale. L’allontanamento, dovuto a comportamenti inappropriati all’interno del club, avrebbe scatenato una rabbia incontrollata nei giovani, che hanno deciso di vendicarsi in modo violento. Armati di coltelli, probabilmente già in loro possesso, hanno attaccato a caso le persone presenti all’esterno della discoteca.

Cinque persone ferite

Le vittime sono state colpite senza un’apparente ragione, in un’aggressione tanto brutale quanto inspiegabile. Tra i feriti, due sinti che hanno tentato di fuggire in auto ma sono stati raggiunti e attaccati dai ragazzi, che hanno infranto i finestrini del veicolo, colpendoli al petto. Gli altri feriti, tra cui alcuni senegalesi, sono stati soccorsi dal personale del 118, giunto sul posto probabilmente allertato dagli altri avventori. Due delle cinque vittime sono state trasportate in ospedale in codice rosso, mentre gli altri in codice giallo. Nessuno è in pericolo di vita.

Indagano gli inquirenti

I carabinieri della compagnia di Desenzano hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori, che al loro arrivo si erano già dileguati. Sono stati istituiti posti di blocco e appostamenti nelle vicinanze per cercare di rintracciare i responsabili. Le forze dell’ordine continuano a lavorare senza sosta per fare chiarezza sull’accaduto.