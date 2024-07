Roma, coppia gay presa a cinghiate dal branco

I due ragazzi aggrediti in zona Eur: la denuncia sui social per identificare gli assalitori

A Roma, nella zona dell’Eur, è avvenuta una grave aggressione omofoba. Il Gay Center ha denunciato l’episodio sui social, rivelando che lo scorso weekend, alle 4 di notte, due ragazzi sono stati attaccati brutalmente. La coppia, che aveva appena lasciato un evento LGBT+, stava attraversando la strada mano nella mano quando un’auto li ha tagliati e poi si è fermata. Il grido spaventato di uno dei ragazzi ha scatenato la furia degli aggressori, che sono scesi dal veicolo e li hanno colpiti con pugni e cinghiate.

Roma, grave episodio di violenza omofoba

Il Gay Center ha denunciato un grave fatto di violenza omofoba avvenuto a Roma, nella zona dell’Eur. Secondo la segnalazione, quattro persone, tre uomini e una donna, sono scese da un’auto e hanno iniziato ad aggredire con violenza due ragazzi. Gli aggressori hanno usato una cintura per colpire uno dei giovani, mentre il resto della violenza ha incluso calci e pugni. La donna ha preso parte all’attacco, colpendo entrambi i ragazzi alla testa.

Numero di emergenza Gay Help Line

Nonostante ci fossero molti testimoni, nessuno è intervenuto fino a quando un passante ha finalmente fermato gli aggressori. Il Gay Center ha pubblicato un video dell’incidente e lancia un appello per identificare i responsabili. Chiunque riconosca le persone nel video è invitato a contattare la Gay Help Line al numero 800 713 713 o a informare le forze dell’ordine. Questo episodio mette in luce l’urgenza di affrontare l’omofobia e garantire maggiore sicurezza per le persone LGBT+.