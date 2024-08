Brescia, violenta grandinata: chicchi grossi come palle da ping pong

Brescia, violenta grandinata: chicchi grossi come palle da ping pong

Una violenta grandinata si è abbattuta sul Bresciano, con chicchi grandi come palle da ping pong.

Una forte grandinata si è abbattuta sul Bresciano, con chicchi grandi come palle da ping pong. Una mattinata di maltempo in particolare nella zona tra Rovato e Coccaglio, ma non solo.

Violenta grandinata nel Bresciano: chicchi grandi come palle da ping pong

Una maxi grandinata si è scatenata questa mattina, lunedì 26 agosto 2024, poco dopo le 7 e mezzo, sulla Franciacorta e in particolare sulla zona compresa tra Rovato e Coccaglio, ma anche a Erbusco, Adro e Capriolo. Dopo una forte tempesta di lampi e tuoni, si sono alzati venti fortissimi, seguiti dalla caduta di grandine di grandi dimensioni. I testimoni hanno descritto chicchi grossi come palle da ping pong.

Maltempo nel Bresciano: disagi per la viabilità

Molte persone hanno condiviso foto e video sui social network, raccontando le loro testimonianze. Hanno parlato di camere e letti invasi dai pezzi di ghiaccio e di vigneti danneggiati mentre era in corso la raccolta dell’uva. Si sono registrati anche forti disagi per la viabilità. Molte persone lungo la strada tra Rovato e Chiari sono state costrette a fermarsi per cercare riparo dal maltempo.