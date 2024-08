Allerta meteo in Toscana: violento nubifragio a Pitigliano

Allerta meteo in Toscana: violento nubifragio a Pitigliano

Il maltempo ha colpito la Toscana nelle scorse ore. Il nubifragio a Pitigliano ha trasformato le strade in torrenti.

Quella di ieri, 18 agosto, è stata una domenica da dimenticare in Toscana: numerosi danni e disagi a causa del maltempo a Pitigliano e in diverse città. La Regione ha preventivamente diramato un ‘codice giallo’ in tutto il territorio dopo il nubifragio e l’allagamento delle strade.

Nubifragio a Pitigliano

A Pitigliano, in provincia di Grosseto, si è abbattuto un violento nubifragio. A tal proposito, il presidente Eugenio Giani ha dichiarato che si è registrato un cumulo di pioggia di 80 mm, che ha fato crollare in un punto il muro della Selciata.

Pitigliano è rimasta anche senza corrente elettrica, verosimilmente per allagamento degli impianti a terra. Inoltre, fango, acqua e detriti hanno interrotto la circolazione stradale sulla statale 74 ‘Maremmana’ intorno al paese.

Maltempo in Toscana

Il maltempo in queste ore ha colpito gran parte del territorio toscano, provocando numerosi danni e disagi. Sulla costa il mare mosso e i temporali hanno causato l’affondamento di una barca a vela di 11 metri, salvo l’equipaggio grazie all’intervento della Guardia Costiera.

Circa 30 richieste di intervento ai vigili del fuoco nell’area tra i comuni di Castelfiorentino e Gambassi Terme.

A Castelfiorentino è caduta 60 mm di pioggia in un’ora e raffiche di vento a 78 km/h, mentre a San Donato in Collina, nel territorio di Bagno a Ripoli, 40 mm di pioggia in un’ora.

Danni a Pisa

Il nubifragio ha colpito anche la basilica di San Pietro apostolo a Grado, vicino Pisa. Un fulmine caduto sulla struttura ha incendiato una trave, ma con l’intervento immediato dei vigili del fuoco si è potuto evitare il peggio.

La basilica resterà chiusa sia per precauzione, che in attesa dei controlli degli ingegneri e dei tecnici dei vigili del fuoco, previsti nei prossimi giorni.