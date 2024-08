Maltempo in Sardegna: temporali, grandine e calo termico

Il maltempo ha colpito la Sardegna che, nonostante sia la settimana di Ferragosto, si è trovata a fare i conti con temporali, nubifragi e grandine.

Maltempo in Sardegna: nubifragi e grandine

Una vera e propria tempesta si è abbattuta sulla Sardegna, con temporali, nubifragi, forti raffiche di vento, grandine e un forte calo delle temperature, che sono crollate a 14 gradi in pochissimo tempo. Come riportato da MeteoWeb, sono già caduti 57mm di pioggia a Tonara, 46mm a Buddusò, 40mm a Fonni, 36mm a Escalaplano, 34mm a Ovodda, 29mm a Calangianus, 25mm a Su Separadorgiu e sul Bruncu Spina.

Ci sono state diverse criticità nel comune di Oschiri, nel Sassarese, e nei comuni vicini, con allagamenti e grandine. Cantine allagate, strade come fiumi, tombini saltati e cumuli di grandine di oltre 10 centimetri a causa del violento nubifragio che ha portato grandi disagi agli abitanti e grandi danni alle campagne. Il sindaco di Oschiri, Roberto Carta, ha dichiarato che i vigili del fuoco sono subito intervenuti per ripristinare la situazione, consigliando di avere la massima prudenza.

Nubifragi in Sardegna: forte maltempo nella regione

Nubifragio anche a Fonni, in provincia di Nuoro, con le scale di via Umberto che si sono trasformate in un fiume, mentre sulla statale 131 sono caduti alcuni alberi sulla carreggiata. Il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni e si intensificherà anche nel resto dell’Italia.