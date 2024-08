Ancora danni provocati dal maltempo. Questa volta è il turno di Torino, che ieri è stata colpita da un violento fenomeno meteorologico, che ha portato forti piogge e grandinate. Numerosi i danni.

Maltempo Torino: pioggia, grandine e frane hanno colpito città e provincia

Torino, nella giornata di ieri, ha dovuto fare i conti con il maltempo, che ha causato numerosi danni e disagi. Forti ed intense piogge si sono scatenate sul capoluogo piemontese e su diverse città della sua provincia.

Infatti, alla violenza dei temporali si è unita quella del vento e della grandine, che ha interessato in particolar modo diverse aree urbane, tra le quali Orbassano, Carmagnola, Vinovo, Villastellone, Ivrea e Poirino. Oltre alla Val Chisone, Pellice e Sangone. Numerosi gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco.

Maltempo a Torino: numerosi i disagi e i danni

Il maltempo che si è abbattuto su Torino e su alcune aree della sua provincia ha provocato forti danni. Non solo allagamenti ma anche alberi divelti dal terreno un po’ in tutta la città e il tetto di una scuola scoperchiato dalle forti raffiche di vento.

Diversi i problemi anche al trasporto pubblico. Ancora più seria la situazione a Fenestrelle, il cui territorio è stato interessato da uno smottamento. La frana ha determinato in un primo momento la riduzione della viabilità, ripristinata poi in tarda serata, come riportato da TorinoToday.

Maltempo estivo: i danni di un clima instabile

Il maltempo, in quest’estate torrida, continua a causare forti problemi nelle città. Sono ormai numerosi i casi di danneggiamento e disagi che si sono verificati nel nostro Paese in questi ultimi mesi: dalla Puglia, alla Campania, al Veneto e Friuli Venezia Giulia, e ancora Lombardia e Piemonte. Una questione, quella climatica, che richiede sempre più attenzione, per mitigare gli effetti violenti del clima.