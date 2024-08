Un violento temporale si è abbattuto in queste ore nelle regioni settentrionali italiane, soprattutto in Piemonte e in Lombardia. È tornato il maltempo: vento, pioggia forte e grandinate da Milano a Torino.

A Milano e a Torino è tornato il maltempo

È allerta alta in queste ore nel capoluogo lombardo e in quello piemontese: raffiche di vento che hanno soffiato fino a 96,5 chilometri orari, alberi caduti e fiumi sotto monitoraggio.

A Milano era stata diramata un’allerta gialla per temporali dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia. Il centro operativo comunale della Protezione Civile era stato attivato per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Lambro e Seveso.

I danni dopo il violento temporale in Lombardia

A Milano in via Pompeo Leoni i pompieri sono intervenuti per recuperare una persona rimasta bloccata con la propria auto nel sottopasso ferroviario allagato. Sono più di 90 le chiamate di soccorso arrivate al comando dei pompieri.

Molti disagi anche con i mezzi pubblici, in particolare con i tram:

il 2 non fa servizio tra piazzale Baracca e Negrelli;

il 3 non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Lorenteggio;

il 10 non fa servizio tra piazzale Baracca e piazza 24 Maggio;

Le linee tram 19 e 33 non fanno servizio tra piazza Ascoli e Lambrate, dunque per raggiungere Lambrate;

Il bus 81 verso Marelli M1 devia e salta le fermate da via Porpora/viale Lombardia a Lima. Il consiglio di Atm è quello di usare la linea M1 della metro da Porta Venezia cambiando a Loreto.

Disagi a Torino dopo il nubifragio

In piazza Tommaso Campanella, alla periferia di Torino, un fulmine ha colpito un tram durante il suo servizio di trasporto pubblico. Ondata di maltempo anche in provincia di Alessandria. Alberi caduti a causa del forte vento, fino a 96,5 km/h.

A causa del maltempo la circolazione ferroviaria è stata sospesa e poi ripresa sulla Milano-Tortona, tra Voghera e il centro zona alessandrino. Rallentamenti fino a 30 minuti per 3 Regionali e un Intercity.

Inoltre, si è verificato un black out dell’Enel tra le centraline di media tensione presenti in Valle San Bartolomeo, Montecastello, Rivarone, fino a interessare alcune strade dei quartieri del capoluogo.