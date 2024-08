Un forte temporale ha colpito Ginosa Marina, in provincia di Taranto, causando danni considerevoli.

Violento temporale su Marina di Ginosa

Le squadre dei Vigili del fuoco sono state allertate da numerose chiamate di emergenza a seguito del violento nubifragio. Una tromba d’aria, unita a una bomba d’acqua, ha provocato l’abbattimento di alberi, recinzioni e pali della luce, che sono finiti su diverse auto parcheggiate. È stato segnalato anche il crollo di muri e l’allagamento di alcuni sottopassi. Raffiche di vento si sono abbattute anche sull’isola di San Pietro, a circa 6 km dal porto di Taranto.

Danneggiati anche gli stabilimenti balneari

Non sono stati risparmiati neppure gli stabilimenti balneari. Sul campo sono intervenuti, oltre ai pompieri, anche carabinieri e Polizia locale. Al momento non sono state fornite notizie su eventuali persone ferite. Il sindaco di Ginosa Marina, Vito Parisi, ha esortato i cittadini tramite i social a restare in casa e stare allerta. “Sono in corso interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e gestione della viabilità in strade e sottovia dopo le piogge e il vento abbattutisi. Si consiglia di restare in casa e prestare massima attenzione” si legge in un post su Facebook.

Richiesto lo stato di emergenza

Alcuni alberi sono caduti sui binari, determinando la temporanea interruzione della circolazione ferroviaria. Il primo cittadino ha reso noto di aver richiesto alla Regione Puglia lo stato di emergenza: “Un evento calamitoso che ha avuto pesanti ripercussioni sul territorio e sui suoi abitanti, che ha colpito soprattutto le proprietà private dei cittadini, fortunatamente illesi, ma che ora si ritrovano a far fronte a serie difficoltà per ripristinare ciò che è stato distrutto dalla furia della natura. Idem per quanto riguarda imprese e agricoltori“.