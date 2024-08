Un 13enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto su una giostra del luna park allestito a Leporano, in provincia di Taranto.

Ragazzo di 13 anni sbalzato dalla giostra alla festa patronale: in codice rosso

Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel lunga park allestito a Leporano, in provincia di Taranto, per la festa patronale, nella serata di sabato 3 agosto 2024. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino sarebbe stato sbalzato via da una giostra mentre era in movimento, facendo un volo di tre metri per poi cadere a terra. Sono subito scattati i soccorsi e il 13enne è stato portato all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso, dove è stato ricoverato.

L’incidente durante la festa patronale

L’incidente si è verificato nella tarda serata di sabato 3 agosto al luna park che è stato allestito nella periferia di Leporano in occasione della festa patronale, che ha attirato moltissime persone. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Leporano e la Polizia Locale. Il giovane è stato medicato e condotto in ospedale a Taranto, mentre la giostra è stata immediatamente chiusa.