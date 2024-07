Dramma alle giostre di Borgo Valsugana, in Trentino Alto Adige. Una giostra si è staccata durante la corsa e tre ragazze sono volate via e rimaste ferite.

Giostra si stacca a Borgo Valsugana, tre ragazze sono ‘volate via’: una è grave

Momenti di puro terrore alle giostre a Borgo Valsugana, in Trentino Alto Adige, durante la festa patronale di San Prospero. Una giostra si è staccata durante una corsa e tre ragazze sono volate via, rimanendo ferite. Una di loro si trova in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 14 luglio sulla giostra Top Spin, con una piattaforma che si alza e ruota su se stessa. I testimoni hanno raccontato che nel pomeriggio si sentiva provenire odore di bruciato dagli ingranaggi dell’attrazione.

Giostra si stacca da 5 metri: tre ragazze ferite

Durante la serata, una parte della giostra ha ceduto e tutti gli occupanti sono caduti da circa 5 metri di altezza. Secondo una prima ricostruzione, le tre ragazze sono volate via. Sono state portate d’urgenza all’ospedale S. Chiara di Trento. Per le prime due non dovrebbero esserci rischi, ma una delle tre è in gravi condizioni. La giovane è stata rianimata sul posto, prima di essere portata in ospedale. I carabinieri hanno messo sotto sequestro la giostra, per cercare di capire cosa sia accaduto.