Incendio a Catanzaro: vigili del fuoco in azione

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale stanno affrontando un ampio incendio di vegetazione vicino ai parcheggi della Cittadella Regionale e al policlinico universitario di Germaneto. Il vento sta favorendo la propagazione del fuoco verso le abitazioni circostanti.

Come si sta cercando di spegnere l’incendio

I danni

Le fiamme hanno danneggiato un materasso e alcuni suppellettili, provocando annerimenti delle pareti a causa del fumo intenso generato dalla combustione. Fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone. Attualmente, sono in corso accertamenti per determinare l’origine dell’incendio, con l’ipotesi accidentale che sembra essere la più probabile.