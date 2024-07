La situazione a Roma è drammatica: oggi è stato lanciato un nuovo allarme per un nuovo incendio in città. Le fiamme sono divampate nella zona del tribunale di piazzale Clodio, in via Romeo Romei, dietro il tribunale della Corte d’Appello.

L’incendio a Roma

A fuoco una vasta zona che si trova intorno alle strade vicine del Tribunale, a rischio le automobili parcheggiate, alcune di esse colpite dalle fiamme. Nel cortile esterno gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno azionato un idrante per facilitare l’intervento di spegnimento del rogo da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre, un’autobotte e due moduli antincendio.

Non si hanno informazione, al momento, sulle cause che hanno provocato l’incendio né sull’eventuale coinvolgimento di persone.

Incendio dietro a piazzale Clodio

A prendere fuoco sarebbero state alcune baracche e i resti di un insediamento abusivo di fronte a viale dei Cavalieri.

Oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo, in azione anche diversi elicotteri, che starebbero inondando l’area verde nel tentativo di estinguere il rogo. Una alta colonna di fumo ha invaso tutta la zona facendo diventare l’aria irrespirabile.

Il magistrato attende nelle prossime ore un’informativa delle forze dell’ordine, intervenute sul posto, per ricostruire l’origine del maxi rogo e aprire un fascicolo indagine.

Strade chiuse a causa dell’incendio

Al momento risultano chiuse diverse strade al traffico: viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei e via Faravelli.

È stata disposta anche la chiusura di Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria, per consentire l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Sul posto presente anche il personale dei Gruppi Gpit, Cassia e Monte Mario.