Nella giornata di oggi, martedì 30 luglio, sul Vesuvio è divampato un vasto incendio. Nella tarda mattinata si sono sollevate colonne di fumo intenso, visibili anche a Napoli.

L’incendio sul Vesuvio

Il rogo sta prendendo la scena in queste ore, dal lato visibile tra Ercolano e Torre del Greco. L’intervento immediato dei pompieri sta cercando di domare le alte fiamme che hanno creato delle colonne di fumo nero.

Ancora sconosciute le cause, ma le prime fiamme sono state ravvisate dalla gente del posto già questa mattina, anche a causa dell’odore acre di bruciato percepito nella zona.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio sul Vesuvio

Due i roghi protagonisti nelle ultime ore, mentre il primo si è estinto abbastanza velocemente, il secondo risulta più esteso ed è ancora in corso.

Dalla giornata di ieri il personale del 115 è impegnato ad estinguere le fiamme che hanno ripreso vigore oggi a causa del caldo. A tal proposito, per cercare di contenere l’avanzata del fuoco è stato impiegato un Canadair.

Difficili le operazioni di spegnimento, sia per la natura del terreno che per le condizioni atmosferiche attuali caratterizzate da vento proveniente da Sud-Est.

Per il momento non sarebbero stati segnalati feriti o intossicati.

Le indagini sull’incendio

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, le forze dell’ordine stanno effettuando le prime indagini: non si esclude la pista dolosa.