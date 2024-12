Violenza domestica a Latina: arrestato un giovane per tentato omicidio

Violenza domestica a Latina: arrestato un giovane per tentato omicidio

Un intervento decisivo della polizia

La Polizia di Stato di Latina è intervenuta in un’abitazione del centro cittadino dopo una segnalazione di una violenta lite familiare. All’arrivo, gli agenti della Volante hanno trovato una donna in condizioni critiche, con numerose ferite da arma da taglio e una perdita di sangue copiosa, in particolare al collo. La situazione era estremamente grave e richiedeva un intervento immediato.

La dinamica dell’aggressione

La vittima, visibilmente in stato di shock, ha indicato agli agenti di salire al terzo piano dell’edificio. Qui, le tracce di sangue sulle scale hanno guidato gli agenti verso l’appartamento dove si era consumata la violenza. Un uomo presente ha riferito che il nipote, dopo una discussione accesa con la madre, si era barricato all’interno, tentando prima di strangolarla e poi colpendola ripetutamente con delle forbici. Solo grazie al coraggio della donna, che è riuscita a fuggire, è stato possibile evitare una tragedia ancora più grave.

Arresto e conseguenze legali

Dopo un breve ma intenso dialogo, il giovane ha aperto la porta agli agenti, che lo hanno immediatamente bloccato e arrestato per tentato omicidio. Il ragazzo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questo episodio mette in luce la crescente preoccupazione per la violenza domestica, un fenomeno che continua a colpire molte famiglie italiane e che richiede un’attenzione sempre maggiore da parte delle istituzioni e della società.