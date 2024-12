Un incubo quotidiano

La violenza domestica è un fenomeno che continua a colpire molte donne in Italia, e la storia di una donna di Verona ne è un tragico esempio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, la vittima ha subito vessazioni, percosse e condotte umilianti da parte del suo ex compagno, un uomo di 40 anni. Le violenze sarebbero iniziate nel 2020, ma è solo nel 2023 che la donna ha trovato il coraggio di denunciare la situazione alla polizia.

La denuncia ha portato all’arresto dell’uomo per maltrattamenti, ma la misura cautelare inizialmente imposta, un divieto di avvicinamento, si è rivelata insufficiente. Nonostante l’uso del braccialetto elettronico, l’aggressore ha continuato a cercare la vittima, creando un clima di paura e ansia costante.

Controllo e sottomissione

La donna ha raccontato di essere stata costantemente controllata, con l’uso di app installate sul suo telefono che monitoravano i suoi spostamenti. Era impossibilitata a vedere amici e familiari, costretta a lasciare il lavoro e a rinunciare alle cure mediche. La situazione di totale sottomissione ha portato la vittima a subire anche rapporti sessuali contro la sua volontà, durante i quali veniva ripetutamente percossa.

Inizialmente, la donna aveva denunciato le violenze, ma il controllo esercitato dall’ex compagno era diventato talmente opprimente da indurla a ritrattare le accuse. Solo dopo un ulteriore aggravamento della situazione, ha deciso di rivolgersi nuovamente alle autorità, portando a un’ordinanza di divieto di avvicinamento e all’imposizione di un braccialetto elettronico.

La ricerca di aiuto

Nonostante le restrizioni, l’uomo ha continuato a cercarla, promettendo di essere cambiato e sfruttando i momenti di esitazione della donna. In un episodio particolarmente grave, l’aggressore è riuscito a costringerla a consumare alcolici e farmaci per annullare la sua resistenza. Questo ha portato la vittima a contattare un numero di emergenza, da cui è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

La denuncia per violazione del divieto di avvicinamento ha portato a un nuovo arresto dell’uomo, che ora si trova in attesa di una decisione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Questo caso mette in luce non solo la gravità della violenza domestica, ma anche la vulnerabilità delle vittime, spesso intrappolate in un ciclo di paura e sottomissione.