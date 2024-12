Violenza e degrado a Milano: due arresti per abusi su un minorenne

Un caso di violenza scioccante

La notte tra lunedì e martedì ha visto Milano teatro di un episodio di violenza che ha lasciato la comunità sconvolta. Due uomini, un 44enne e un 14enne, sono stati arrestati dalla polizia per aver commesso abusi sessuali su un ragazzo di 16 anni con deficit cognitivi. Le violenze, avvenute in uno scantinato di un condominio, sarebbero state addirittura filmate, rendendo la situazione ancora più inquietante.

Le circostanze dell’incontro

Secondo le prime ricostruzioni, il 14enne avrebbe contattato la vittima, invitandola a casa sua per motivi legati a un debito di 90 euro. Questo debito, che il 16enne doveva al suo conoscente, ha portato a un incontro che si è trasformato in un incubo. La polizia, intervenuta dopo che la vittima è stata trovata seminuda in strada, ha avviato immediatamente le indagini, che hanno portato all’arresto dei due sospetti.

Le indagini in corso

Le autorità stanno ora esaminando le prove raccolte, inclusi i video delle violenze. La Procura, guidata da Marcello Viola, sta valutando l’aggiunta di accuse di tortura, considerando la gravità della situazione. La posizione del 14enne è sotto la giurisdizione della Procura per i minorenni, mentre il 44enne, senza precedenti penali, è stato arrestato e rischia di affrontare accuse severe.

Il supporto alla vittima

La vittima, attualmente ricoverata in ospedale, sarà ascoltata dagli inquirenti non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno. La famiglia del ragazzo, composta da padre e sorelle, è seguita dai servizi sociali, che stanno monitorando la situazione. È fondamentale ricostruire il rapporto tra i due minorenni e comprendere se si conoscessero realmente o se avessero interagito solo attraverso i social media.

Un appello alla comunità

Questo caso solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei giovani e sull’uso dei social media. È essenziale che la comunità si unisca per prevenire simili episodi di violenza e degrado. Le autorità stanno facendo il possibile per garantire che giustizia venga fatta e che la vittima riceva il supporto necessario per superare questa terribile esperienza.