Violenza e stalking: l'incubo di una giovane a Napoli

Un incontro fatale

La notte di Natale ha segnato l’inizio di un incubo per una giovane di 22 anni a Napoli. Dopo la fine di una relazione tossica, il suo ex compagno, un ragazzo di 23 anni, ha deciso di non accettare la rottura. La situazione è degenerata rapidamente, portando a un incontro che avrebbe dovuto essere innocuo, ma che si è trasformato in un episodio di violenza inaudita. La ragazza, ignara del pericolo, ha accettato di incontrarlo per “un’ultima volta”, ma ciò che è accaduto è stato devastante.

La spirale della violenza

Durante l’incontro, il giovane ha mostrato segni di gelosia e possessività, distruggendo il telefono della vittima e aggredendola fisicamente. Le immagini registrate dal suo stesso cellulare documentano un attacco brutale, con pugni, schiaffi e morsi. La ragazza, terrorizzata, è stata costretta a seguirlo in un hotel, dove ha trascorso la notte in un clima di paura e sottomissione. La sua richiesta di tornare a casa è stata ignorata, e il suo aggressore ha deciso di tenerla con sé fino a quando i segni della violenza non fossero scomparsi.

Il coraggio di denunciare

Solo dopo un giorno di terrore, la giovane è riuscita a convincere il suo aggressore a riportarla dai nonni, promettendo di raccontare una versione dei fatti concordata. Tuttavia, la verità è emersa quando la madre della vittima è arrivata, portando la giovane a rivelare l’accaduto. Trasportata in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 40 giorni per le ferite subite, tra cui una frattura dell’osso nasale e contusioni multiple. I medici, allarmati dalla gravità della situazione, hanno contattato i carabinieri, avviando un’indagine che ha portato all’arresto dell’aggressore.