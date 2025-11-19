Violenza su donne: Benigni (Fi), 'oggi passo avanti importante per tutela diritti e dignità'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Quando non c’è consenso, c’è violenza: è questa la verità fondamentale e non negoziabile, che stabilisce, finalmente, il provvedimento approvato oggi alla Camera dei deputati. Basta scuse, attenuanti, giustificazioni: conta so...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Quando non c’è consenso, c’è violenza: è questa la verità fondamentale e non negoziabile, che stabilisce, finalmente, il provvedimento approvato oggi alla Camera dei deputati. Basta scuse, attenuanti, giustificazioni: conta solo la volontà della donna. L’Italia si allinea ai più avanzati ordinamenti europei, dimostrando di essere un Paese civile che non accetta più ambiguità nella tutela della dignità e dei diritti della donna".

Così in una nota Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia.

"Sappiamo bene che non basta una legge per cambiare davvero le cose. Serve un cambiamento nella società: è per questo continueremo a lavorare, con serietà e coerenza affinché la cultura del rispetto e della libertà si radichi profondamente, soprattutto tra i più giovani. Ma oggi abbiamo fatto un passo avanti importante, con la collaborazione di tutte le forze politiche per dimostrare che questo cambiamento ci può essere e lo vogliamo davvero", conclude.