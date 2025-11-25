Violenza su donne: Boldrini (Pd), 'voltafaccia della maggioranza è contro Meloni e le donne'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il vergognoso voltafaccia della maggioranza in Senato, dove chiede di tornare alle audizioni sulla legge sul consenso invece di procedere al voto in aula, non è contro l'opposizione che lo aveva proposto, ma contro le donne e anche contro la presidente M...

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Il vergognoso voltafaccia della maggioranza in Senato, dove chiede di tornare alle audizioni sulla legge sul consenso invece di procedere al voto in aula, non è contro l'opposizione che lo aveva proposto, ma contro le donne e anche contro la presidente Meloni che proprio su quella legge ha garantito il suo sostegno.

E così è stato alla Camera, dove lo abbiamo approvato all'unanimità". Così la deputata del Pd Laura Boldrini.

"Delle due l'una: o Meloni non ha la fiducia della sua maggioranza o la sua parola non vale nulla. Oggi, nella Giornata contro la violenza maschile sulle donne, il Parlamento avrebbe potuto e dovuto dare prova di unità nella lotta a quel fenomeno che miete decine e decine di vittime ogni anno, la maggioranza decide di voltarsi dall'altra parte e condannare, nuovamente, le donne a non avere giustizia. Vergogna è l'unico commento che si possa fare", conclude.