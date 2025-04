Violenza su donne: deputate Pd, 'educazione e prevenzione priorità, calendarizzare subito Pdl'

Roma, 3 apr (Adnkronos) – "Di fronte a questa continua mattanza di donne, il governo non può limitarsi a interventi di repressione. Serve un'azione incisiva di prevenzione, che passi necessariamente dall’educazione all’affettività e al rispetto tra i generi. Eppure, le proposte di legge su questo tema, depositate da tempo in Parlamento, sono bloccate nelle commissioni Cultura di Camera e Senato per volontà della maggioranza". Lo dichiarano le deputate dem della Commissione femminicidio Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio

"Cosa aspettano il ministro dell’Istruzione Valditara e la ministra per le Pari Opportunità Roccella a dare il via libera a un provvedimento che può incidere concretamente nel contrasto a questa piaga sociale?", proseguono le deputate dem, aggiungendo: "Auspichiamo che quando si aprirà in Parlamento la discussione sul ddl femminicidio del governo, sia avviato in parallelo l’esame delle nostre proposte di legge sull’educazione all’affettività e alla parità: senza l’intervento educativo nelle scuole si rischia di agire solo sugli effetti, senza contrastare le cause. La prevenzione non si fa con lo spettro della pena, che non è mai un deterrente: è necessario insegnare ai giovani il rispetto delle differenze, il superamento della cultura del possesso e dare strumenti per gestire le relazioni senza violenza” concludono le democratiche.