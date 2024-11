Violenza su donne: Meloni, 'raddoppiate risorse per contrasto ma cercheremo di fare di più'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Per contrastare la violenza sulle donne "abbiamo raddoppiato le risorse, anche per i centri antiviolenza, certo poi le risorse non bastano mai ma cercheremo di fare sforzi ulteriori. Mi sembra oltretutto che siano soldi ben spesi, che consentono" ai centri "...

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Per contrastare la violenza sulle donne "abbiamo raddoppiato le risorse, anche per i centri antiviolenza, certo poi le risorse non bastano mai ma cercheremo di fare sforzi ulteriori. Mi sembra oltretutto che siano soldi ben spesi, che consentono" ai centri "di essere più efficaci", anche di fronte alla constatazione che "molte più donne chiamano". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dalla direttrice di ‘Donna Moderna’, Maria Elena Viola.

"Gli strumenti quando ci sono e vengono conosciuti funzionano", dice ancora la premier ricordando la campagna di informazione messa in campo e che sta dando "i suoi risultati", "speriamo di riuscire a fare sempre di più", al netto della situazione dei conti pubblici "che in Italia c'è, ma il governo ha cercato di dare segnali chiari" sulla battaglia anti-violenza. Quanto alla tempistica per rendere disponibili le risorse, "noi su questo possiamo fare soprattutto moral suasion, poi siamo soprattutto quelli che le risorse devono metterle" e "vediamo se si può lavorare per semplificare".