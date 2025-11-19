Violenza su donne: Piccolotti, 'legge passo storico, corpo della donna mai proprietà'

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Oggi stiamo facendo un ulteriore passo in avanti in un lungo percorso di liberazione e di giustizia per le donne, per tutte le persone e per la nostra democrazia: neppure trent'anni fa la violenza sessuale in Italia non era un reato contro la persona ma contro l...

Roma, 19 nov (Adnkronos) – "Oggi stiamo facendo un ulteriore passo in avanti in un lungo percorso di liberazione e di giustizia per le donne, per tutte le persone e per la nostra democrazia: neppure trent'anni fa la violenza sessuale in Italia non era un reato contro la persona ma contro la moralità pubblica e il buon costume.

Il corpo delle donne, la loro libertà e il loro desiderio non erano al centro della tutela penale. Ora si è finalmente affermato che la violenza sessuale è un crimine contro la persona". Lo ha detto Elisabetta Piccolotti di Avs in aula a Montecitorio sulla legge su violenza sessuale e libera manifestazione del consenso.

"È una norma che dice una volta per tutte che il corpo non è mai una proprietà di un altro, non lo è dentro la coppia, non lo è dentro il matrimonio, non lo è dentro nessuna relazione di potere. Con questo voto mandiamo un messaggio forte alle donne che hanno subito violenza e che spesso non hanno trovato ascolto, credibilità e giustizia dallo Stato: diciamo loro vi abbiamo ascoltate, abbiamo imparato dalle vostre storie, le vostre battaglie finalmente cambiano la legge", ha aggiunto.

"Ma sarebbe ipocrita fermarci qui. Servono politiche strutturali di prevenzione, serve l'educazione al rispetto all'affettività nelle scuole, servono investimenti nei centri antiviolenza e serve la formazione obbligatoria nella giustizia, nelle forze dell'ordine, nella sanità. Servono misure concrete per l'autonomia economica delle donne a partire dal lavoro, dal salario e dai servizi di cura. Nessuna prevenzione è reale se non si difende la scuola come luogo di educazione critica, per questo è indispensabile respingere con decisione il provvedimento del ministro Valditara che limita i progetti di educazione sessuo affettiva, con la speranza che questo parlamento sappia essere, non soltanto nei giorni delle emergenze ma ogni giorno, all'altezza delle aspettative di giustizia e di libertà che ci vengono dalle donne di questo Paese", ha concluso.