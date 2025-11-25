Violenza su donne: Sensi, 'Pd rispetta accordi, maggioranza no, brutta pagina'

Home > Flash news > Violenza su donne: Sensi, 'Pd rispetta accordi, maggioranza no, brutta p...

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Il reato di femminicidio è legge. Un passo avanti importante per il paese. Il Pd tiene fede agli impegni presi, come fanno le forze di governo responsabili. Altrettanto non ha fatto la maggioranza al Senato sul consenso, brutta pagina in una giornata che meritava unità". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.