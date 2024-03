Violenza sulle donne: Boschi, 'applicare norme ma soprattuto investire in educazione'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Quasi ogni giorno un nuovo femminicidio e il dolore è costante. Le norme ci sono, occorre applicarle, occorre la certezza della pena. Ma soprattutto occorre investire in educazione, in cultura. Educare al rispetto tra uomini e donne contro ogni forma di violen...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Quasi ogni giorno un nuovo femminicidio e il dolore è costante. Le norme ci sono, occorre applicarle, occorre la certezza della pena. Ma soprattutto occorre investire in educazione, in cultura. Educare al rispetto tra uomini e donne contro ogni forma di violenza, soprattutto i più giovani e le più giovani a cominciare non soltanto dalla famiglia ma dalla scuola". Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione.