Il mondo è ancora in allarme perché in Cina si è diffuso il virus HMPV che potrebbe allargarsi anche ad altri paesi del mondo. Scopriamo di cosa si tratta e come si può curare in caso si venga colpiti.

Virus HMPV che cos’è e quali sono i sintomi

Il virus HMPV fa parte della famiglia Paramyxoviridae, nel genere Metapneumovirus. E’ stato riconosciuto per la prima volta nel 2001 e da quel momento è entrato a far parte del genere delle malattie respiratorie acute, in grado di colpire bambini, anziani e persone dal sistema immunitario compromesso.

I sintomi principali di questa malattia sono: la febbre, la tosse, difficoltà a respirare e respiro sibilante. Sintomi in linea con quelli che si registrano con la classica influenza stagionale che quest’anno ha “messo KO” moltissimi italiani.

Come si cura e si può trasmettere

Al momento non esiste una cura specifica per il virus HMPV e per ottenere risultati efficaci ci si può curare con il trattamento sintomatico dell’influenza classica. Questo sistema infatti è efficace nella maggior parte dei casi.

Il virus si trasmette principalmente tramite goccioline respiratorie anche se si può entrare in contatto con esso toccando superfici contaminate.

Le precauzioni sono le medesime, indossare la mascherina se si va in luoghi affollati e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.