Anziani, il 2025 si apre con un bonus da 850 euro: come è possibile averlo

L'INPS ha aperto gli sportelli virtuali, come chiedere il sostegno all'indennità di accompagnamento.

Il governo va incontro alle persone anziane che hanno pensioni a basso reddito e che vivono in solitudine. Viene infatti offerto un aiuto economico per chi deve sostenere le spese di una badante. Scopriamo come è possibile fare la domanda e chi è interessato da questo supporto.

Un sostegno per chi è solo e non autosufficiente

Il bonus da 850 euro previsto dall’INPS si integra all’indennità di accompagnamento ed è una misura che è rivolta a chi vive senza ulteriori sussidi e complice l’aumento del costo della vita non riesce a far fronte alle spese delle badanti.

Infatti se si è in questa condizione è possibile far richesta – compilando l’apposita domanda – e qualora le condizioni fossero rispettate si avrebbe pieno diritto a questo aiuto economico.

Come compilare la domanda

La domanda può essere fatta sul sito dell’INPS ovvero l’istituto nazionale di prevenzione sociale cliccando sulla voce “anziani – prestazione universale”. Una volta all’interno del sito si può utilizzare la propria identità digitale valida sia se si utilizza la CIE (carta d’indentià elettronica) che lo SPID.

Se non si ha dimetichezza con i dispositivi elettronici lo si può anche far fare tramite i patronati, pagando un conguaglio per il servizio offerto.