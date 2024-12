Anziani e vaccino antinfluenzale: tutelarsi in vista del picco

Firenze, 16 dic. (askanews) – Al 69° Congresso Nazionale di Gerontologia e Geriatria a Firenze, importante appuntamento sulla salute degli anziani. Uno dei focus principali è sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale. Ne parla Francesco Landi, professore ordinario di Geriatria dell’Università Cattolica di Roma.

“La strategia per combattere l’influenza è la vaccinazione antinfluenzale. Combattere l’influenza significa molto spesso non solo salvare delle vite, ma soprattutto evitare le complicanze”.

Importante capire anche cosa accade al sistema immunitario di un anziano con l’aumentare dell’età.

“Questi due aspetti, la diminuzione delle difese immunitarie e l’infiammazione, di fatto non solo espongono le persone, in particolare le persone anziane, alla maggiore probabilità di prendere l’influenza, ma soprattutto una volta che sono esposti al virus influenzale si rischiano delle complicanze”.

Nella circolare ministeriale sulla prevenzione dell’influenza indicazioni sulla campagna vaccinale per gli anziani e le categorie a rischio.

“Oggi sappiamo molto bene che abbiamo a disposizione vaccini, i cosiddetti vaccini potenziati, adiuvato o ad alto dosaggio, entrambi raccomandati proprio in questa popolazione, nella popolazione anziana ultra sessantacinquenne. E, questo è importante, se vogliamo un po’ la novità di questo anno, sono indicati, per le evidenze scientifiche che sono state prodotte, anche in soggetti non più solo ultra 65 anni, ma anche, abbiamo evidenze, in soggetti più giovani affetti da più patologie”.

Punto di riferimento per la campagna vaccinale per gli anziani può essere la figura specialistica del geriatra.

“Noi abbiamo bisogno di strategie, di campagne di comunicazione, affinché possiamo raggiungere quei target che il Ministero della Salute ci suggerisce, sostanzialmente il 95% delle persone a rischio, come ottimale, o almeno il 75%, diciamo proprio come iniziale percentuale, che dobbiamo raggiungere nella vaccinazione”.

A metà dicembre la campagna vaccinale antinfluenzale entra dunque nel vivo, la raccomandazione dei medici agli anziani è di tutelarsi in vista del picco influenzale.