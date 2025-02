Quale asteroide colpirà la Terra nel 2032? Si chiama 2024 YR4

Il rischio di impatto sulla Terra è di 1 su 77 ed è previsto per il 22 dicembre 2032. Ecco tutte le probabilità di collisione e cosa potrebbe succedere

Gli astronomi hanno individuato il 27 dicembre 2024 un asteroide, denominato 2024 YR4, in viaggio nello spazio profondo. La sua orbita potrebbe portarlo in collisione con la Terra il 22 dicembre 2032. L’asteroide, con un diametro stimato tra 40 e 100 metri, rappresenta una minaccia concreta, con una probabilità di impatto di 1 su 77. Sebbene le possibilità siano basse, gli esperti stanno monitorando il corpo celeste con attenzione. Grazie alle osservazioni di follow-up, sappiamo che 2024 YR4 farà un altro avvicinamento alla Terra nel dicembre 2028, permettendo misurazioni più accurate.

Qual è l’asteroide che colpirà la Terra

La gravità del possibile impatto dell’asteroide 2024 YR4 dipende dalla sua composizione. Se fosse costituito da rocce, l’impatto sarebbe simile all’evento di Tunguska del 1908, che livellò una foresta di 2.200 chilometri quadrati in Siberia. Al contrario, se fosse un asteroide metallico, l’impatto potrebbe generare un cratere di oltre 1 chilometro di diametro. Anche se gli effetti locali sarebbero devastanti, un asteroide di queste dimensioni non rappresenta una minaccia globale, come quella che causò l’estinzione dei dinosauri.

Come affrontiamo il rischio di collisione?

Grazie a tecnologie avanzate, gli astronomi stanno affinando la previsione dell’orbita di 2024 YR4. Le osservazioni odierne permettono di calcolare la probabilità di impatto con maggiore precisione, riducendo le incertezze legate alla sua traiettoria. Inoltre, missioni come DART della NASA hanno dimostrato la capacità umana di deviare asteroidi. Se il rischio si concretizzasse, potremmo intervenire con missioni di difesa planetaria.

L’umanità vive un’era straordinaria, in cui è possibile monitorare e prevedere i rischi spaziali. Nonostante le probabilità di collisione restino basse, 2024 YR4 è un promemoria dell’importanza di investire nella ricerca astronomica e nella difesa del pianeta. Per ora, possiamo seguire gli aggiornamenti e godere dello spettacolo di vivere in un sistema solare dinamico.