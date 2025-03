Beyond Blockchain 2025, è Lugano la crypto-capitale d'Europa?

Nella suggestiva cornice di Villa Ciani a Lugano, si è svolto Beyond Blockchain, un evento che ha saputo unire, in un ambiente amichevole ed effervescente, il mondo bancario, le aziende e la community crypto. Il Comune di Lugano, con il sindaco Michele Foletti ed il suo staff, insieme a Lugano Living lab, ne ha guidato l’organizzazione ed ha partecipato attivamente alle sessioni di discussione. Il risultato è stato un confronto dinamico e costruttivo, che ha reso tangibile il nuovo corso della città come polo attrattivo dell’innovazione.

Beyond Blockchain 2025, blockchain e finanza a Lugano

Nelle prossime settimane, sono previsti in città altri convegni ed incontri su Web3, AI e, naturalmente, Crypto, a testimonianza di un ecosistema favorevole alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove idee. Beyond Blockchain ha confermato questa tendenza, offrendo uno spazio di confronto e networkingtra i principali attori di differenti settori produttivi.

Molti i temi trattati e le novità. Dopo l’apertura dei lavori da parte del Sindaco Foletti, è stata presentata Swiss Ledger, infrastruttura Blockchain candidata a diventare risorsa sicura per il mondo digitale elvetico ma non solo. Evoluzione di 3Achain, nata nel 2021 per gestire il token cittadino LVGA(oggi utilizzato da 40.000 utenti per i pagamenti in oltre 500 esercizi commerciali), Swiss Ledger è supportata da un network di 30 aziende, banche e università che ospitano i nodi di validazione con modello di consenso Proof-of-Authority. Diverse le applicazioni già operative, come certificazione, arte, notarizzazione e tokenizzazione di asset.

Swiss Ledger blockchain e Swiss Digital Key open banking, cosa sono

Contestualmente, è stata presentata l’iniziativa Swiss Digital Key, network collaborativo per promuovere l’innovazione finanziaria, favorire l’open banking connettendo mondo bancario e fintech e creare una sandbox regolamentare per sviluppo e test in ambiente protetto. Nell’ambito del progetto, sono state annunciate due lettere di intenti con la Città di Lugano: la prima per lo sviluppo di nuove soluzioni blockchain con Avaloq, HCL Tech Confinale Wealth Solutions, UBQ e Noku; la seconda per attività di ricerca e formazione con le Università USI e SUPSI.

Nelle sessioni parallele, Finanza e Industria, si sono alternati speaker di alto profilo, che hanno condiviso le loro prospettive ed esperienze progettuali. Particolare interesse hanno suscitato gli interventi di alcune banche svizzere già operative nel settore delle criptovalute, come BBVA CH (private bank del gruppo spagnolo) e Zürcher Kantonalbank, una delle maggiori banche elvetiche. La loro presentazione è stata seguita con attenzione anche da alcuni rappresentanti del settore bancario italiano, presenti per occasione.

Open banking e crypto, trova le differenze tra Usa e Ue

Non sono mancate le analisi sulla normativa in ambito crypto e Open Banking. Un panel dedicato ha commentato le differenze sostanziali fra quanto previsto in zona Euro, con la recente introduzione del MICAR, e le novità regolamentari in arrivo dagli USA, più favorevoli alle stablecoin piuttosto che alle CBDC, recentemente vietate da uno dei decreti del primo giorno di amministrazione Trump.

Utili approfondimenti anche sul tema Open Banking, con l’intervento di Eva Selamlar, direttore del FIND(Swiss Financial Innovation Desk). L’esponente del Consiglio Federale ha auspicato per il sistema bancario svizzero una maggior apertura, in favore di uno sviluppo innovativo congiunto fra banche e fintech sul modello europeo PSDII.

Lugano hub dell’innovazione tecnologica

Uno degli aspetti più apprezzati di Beyond Blockchain è stato il clima effervescente e propositivo che ha caratterizzato l’evento. Villa Ciani si è trasformata in un crocevia di idee, progetti e nuove opportunità, con imprenditori e innovatori pronti a confrontarsi su soluzioni concrete per il futuro della tecnologia. Le banche hanno mostrato apertura verso il settore crypto, le aziende hanno condiviso le loro strategie di trasformazione digitale e la community ha dato voce alle tendenze emergenti.

L’evento ha inoltre evidenziato il ruolo chiave di Lugano nel contesto blockchain, proponendosi come modello di riferimento per altre città svizzere nello sviluppo di un ecosistema fintech avanzato. La sinergia tra pubblico e privato sta favorendo una crescita rapida e sostenibile, attirando nuovi investitori e talenti.

L’infrastruttura Swiss Ledger e il progetto Swiss Digital Key vanno proprio in questa direzione e tutto fa pensare che nei prossimi mesi se ne parlerà ancora, probabilmente per nuove idee e progetti innovativi.