Riceviamo una chiamata sul nostro cellulare, ed il numero presenta il prefisso 081: a che città appartiene? Molti cellulari ormai indicano la provenienza del numero sconosciuto nella schermata di accettazione o meno della chiamata, ma non sempre è così. Soprattutto nel caso di truffe o chiamate commerciali, è importante riuscire a capire da dove proviene la chiamata stessa.

Prefisso 081: fisso, non mobile

Innanzitutto, partiamo col chiarire che il prefisso 081 indica una chiamata da un numero fisso e non da un numero mobile. Quindi, al contrario dei numeri mobili in cui i prefissi indicano l’operatore telefonico, in questo caso di numero fisso il prefisso indica la zona geografica da cui proviene la chiamata. Questo porta a creare vari distretti telefonici italiani, con l’utilità di poter identificare delle reti di comunicazione anche a pagamento, o numeri di servizio.

A che città appartiene quindi il prefisso 081?

Ma quindi, alla fine: il prefisso telefonico 081, a che città appartiene? Semplicemente, il prefisso 081 identifica delle chiamate provenienti dalla città di Napoli. Introdotto nel ’57 come tutti gli altri prefissi, il prefisso 081 si è espanso poi non solo a Napoli ma anche alle sue province, coinvolgendo quindi diverse città. Una lista completa di queste può essere trovata facilmente tramite una ricerca sul web, andando sul sito dei Comuni Italiani. Negli ultimi anni, però, il prefisso è stato assunto anche da alcune aziende e servizi pubblici locali.

Interessante sapere che il prefisso 081 ha ottenuto per Napoli un’importanza culturale non indifferente: negli ultimi anni vi sono state mostre ed iniziative culturali legate al prefisso e alla sua storia, venendo persino utilizzato da alcuni come un oggetto di marketing data la sua iconicità per Napoli e province.

Perché è importante sapere da dove proviene una chiamata?

Capire da dove proviene una chiamata può essere utile per diversi motivi, soprattutto nel caso di truffe o tentate tali. Nel caso in cui rispondendo ad una chiamata ci venga proposta una promozione che noi accettiamo e ci rendiamo conto di essere truffati, potremo denunciare sapendo già da che posto è partita la chiamata, restringendo la richiesta. Al contempo, i più diffidenti di noi vedendo una chiamata con un determinato prefisso potrebbero riconoscere che non hanno nessun contatto in quella città, e quindi intuire subito che si possa trattare di una telefonata da evitare, perché probabilmente si tratterà semplicemente di nuove offerte.