L’iPhone è disponibile in diverse versioni che vengono costantemente aggiornate. In tutte le versioni, le funzioni della tastiera di base sono rimaste invariate e continuano a proporre gli stessi simboli preimpostati. Nonostante non siano visibili, però, ci sono molti altri caratteri che si possono utilizzare. Gli utenti possono, infatti, accedere ai simboli avanzati facendo alcune selezioni semplicemente sulla tastiera iPhone. Per esempio, un utente può aggiungere il simbolo quadrato su iPhone in documenti, email e messaggi di testo con facilità, utilizzando la tastiera su schermo. Come? Ecco tutti i passaggi da seguire.

Inserire simboli con Iphone

La possibilità di aggiungere simboli che non appaiono immediatamente sulla testiera di un Iphone è disponibile per qualsiasi versione. Solitamente l’inserimento di questi caratteri dipende da una combinazione di lettere e numeri o, semplicemente, dal passaggio a un’altra tastiera. Ovviamente, a ogni simbolo corrisponde una combinazione diversa che va imparata di volta in volta. È anche utile prendere dimestichezza con le altre tastiere disponibili, in modo da memorizzare le alternative a disposizione. In questo frangente, andremo a vedere come sia possibile inserire semplicemente il simbolo quadrato su iPhone sfruttando le possibilità della tastiera tradizionale. Pronti? Vediamo quali sono le istruzioni per farlo.

Come inserire il simbolo quadrato su un iPhone

Tra i simboli da inserire sullo smartphone, quello del quadrato è uno dei più richiesti. Non lo trovate sulla tastiera? Niente paura, aggiungerlo non è per niente complicato, in pochissimi passaggi sarete in grado, anche voi, di utilizzare questa funzione. Ecco, dunque, come inserire in modo semplice il simbolo quadrato su iPhone.