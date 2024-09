Personalizzare il proprio iPhone con una suoneria è possibile. Ecco l’app gratis più consigliata dagli utenti e come mettere una suoneria personalizzata sul proprio dispositivo.

App per mettere una suoneria su iPhone gratis

Esistono diversi modi per mettere un brano come suoneria su iPhone: si può prendere un brano scaricato da Internet, importarlo nella libreria di iTunes, o dell’applicazione Musica di macOS, e trasformarlo in una suoneria compatibile con il dispositivo Apple; oppure, si può aprire l’iTunes Store e acquistare un tono di chiamata pronto all’uso. Oltre a questa opzione è possibile sfruttare anche l’applicazione GarageBand per iOS.

Come mettere una suoneria su iPhone gratis con GarageBand

Per utilizzare l’app gratuita GarageBand bisogna scaricarla dall’App Store dell’applicazione. Poi, bisogna impostare un progetto nella sezione “Audio Recorder” selezionando il tipo di strumento musicale o della melodia che si vuole riprodurre ritagliandone 30 secondi. Di seguito, si può procedere al caricamento del file audio attraverso la libreria integrata nel nostro dispositivo iOS, o archiviando i dati tramite cloud storage come Google Drive oppure iCloud Drive. Infine, selezionare la traccia audio e cliccare sull’opzione ‘Esporta’. Dopo il processo di esportazione, toccare su Usa il suono come > Suoneria standard > Fatto.

Come mettere una suoneria su iPhone gratis con iTunes

Navigando in semplici passaggi sul programma è possibile personalizzare la propria suoneria utilizzando i file audio su iTunes.

Dopo aver aperto iTunes, selezionare il brano desiderato e cliccare con il tasto destro del mouse sulla traccia audio. Poi, selezionare l’opzione “Ottieni informazioni” dal menù a discesa e fare clic sulla scheda Opzioni.

A questo punto bisognerà definire un punto d’inizio e fine preciso ai secondi del pezzo musicale che si vuole trasformare in suoneria, attraverso i campi Start time ed End time. Dopo aver deciso, basta confermare con il tasto Ok. Infine, selezionare converti e scegliere la dicitura Crea versione AAC. Dopo aver trovato il brano basterà cambiare l’estensione del file da .m4a a .m4r. L’ultimo passo è andare nella sezione suonerie e trascinare dal finder il brano .m4r aggiungendolo così alla lista. A questo punto, per prima cosa connettere l’iPhone al computer tramite cavo e aprire iTunes e sincronizzare le suonerie.