Perché non comprare iPhone 16 e iPhone 16 Pro? eppure Tim Cook ha dichiarato che il 16 sia lo smartphone Apple migliore di sempre. Questi nuovi modelli, con caratteristiche all’avanguardia e pienamente compatibili con Apple Intelligence, rappresentano effettivamente un miglioramento significativo rispetto ai loro predecessori. Ma allora perché sarebbe meglio attendere ancora?

Gli utenti Apple sono molto esigenti

Siamo giunti a quel periodo dell’anno in cui, con l’evento Apple ancora ben presente nella mente, molti si interrogano sul prossimo acquisto. Gli utenti dei prodotti della mela morsicata, in particolare, attendono con ansia il momento giusto per cambiare dispositivo, valutando attentamente cosa offre il mercato.

Un problema significativo

Ma conviene davvero acquistare un iPhone 16 o 16 Pro? Indubbiamente, si tratta di dispositivi con prestazioni migliorate su molti fronti, ma c’è un enorme “ma”. Un dettaglio che la stessa Apple ha messo in evidenza durante tutto l’evento di presentazione e che risulta chiaro sul sito americano dell’azienda, ma non su quello italiano. Un aspetto che potrebbe far riflettere gli acquirenti prima di prendere una decisione definitiva.

Perché non comprare iPhone e iPhone 16 Pro?

Negli Stati Uniti, la pubblicità dei nuovi iPhone recita chiaramente: “Introducing iPhone 16 Pro and iPhone 16, built for Apple Intelligence”. Tuttavia, sul sito italiano non c’è alcun riferimento a questa “Apple Intelligence”. Nonostante l’enfasi con cui Tim Cook e il suo team hanno illustrato le funzionalità che questa tecnologia porterà, dedicandovi ben tre quarti d’ora dei 93 minuti totali del keynote, essa non è ancora disponibile. E la verità è che in Italia potremmo dover aspettare ancora a lungo prima di vederla arrivare. E poi, ammesso e non concesso che sia resa disponibile nel futuro prossimo, bisognerà vedere se sarà già disponibile nella nostra lingua.