whatsapp come sapere se uno sconosciuto ti ha aggiunto in rubrica

WhatsApp: ecco come sapere se uno sconosciuto ti ha aggiunto in rubrica

WhatsApp ci permette di sapere chi è in possesso del nostro numero di telefono e se uno sconosciuto ci ha aggiunto in rubrica. Ecco come scoprirlo.

Come proteggersi su WhatsApp

È sempre più facile che uno sconosciuto o un hacker possa entrare in possesso di informazioni sensibili sulla nostra vita, come ad esempio il nostro numero di telefono. Whatsapp, però, offre un metodo affinché ogni utente possa tutelarsi. Basterà andare sulle Liste Broadcast e da lì si avrà la possibilità di scoprire la verità.

Le liste Broadcast su WhatsApp

Le liste Broadcast permettono di mandare lo stesso messaggio a più contatti contemporaneamente senza aggiungerli ad un gruppo.

Tenendo premuto sul messaggio e cliccando sulle informazioni relative a quest’ultimo, se sotto l’amico stretto apparirà “Consegnato” ma sotto l’altro non apparirà nulla allora significa che questa persona non ti ha salvato in rubrica. Se, invece, su entrambi i messaggi apparirà la dicitura “2 rimanenti” allora sarai nella rubrica di entrambi. Per scoprire chi ha il vostro numero, però, dovrete avere anche voi il suo contatto nella vostra lista.

Con questo trucco, WhatsApp si trasforma in uno strumento per tenere sotto controllo le proprie connessioni personali.

Non basta controllare la foto profilo di WhatsApp

Per prima cosa, verificate la foto del profilo: se un contatto non ha salvato il vostro numero, non vedrete la sua foto di profilo, ma l’icona standard di WhatsApp. Tuttavia, questo metodo non è infallibile: alcune utenti potrebbero aver rimosso la loro foto del profilo pur avendo salvato il vostro contatto.