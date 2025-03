Negli ultimi anni, con la crescita dell’utilizzo dei cellulari, è sempre più frequente ricevere chiamate da numeri sconosciuti.

Scopriamo assieme a quale operatore appartiene il prefisso 345, da dove proviene e come identificare chi ti ha chiamato da questo numero.

A quale operatore appartiene il prefisso 345?

Il prefisso 345 è uno dei prefissi italiani assegnati agli operatori di telefonia mobile. In origine, questo prefisso era associato all’operatore Vodafone, uno dei principali fornitori di servizi telefonici in Italia. Tuttavia, con l’introduzione della portabilità del numero, che permette di cambiare operatore mantenendo lo stesso numero di telefono, oggi non è più possibile identificare con certezza l’operatore semplicemente dal prefisso.

Da dove proviene il prefisso 345?

Il prefisso 345 è interamente italiano e fa parte della numerazione riservata ai cellulari. A differenza di altri prefissi, come quelli geografici (es. 02 per Milano o 06 per Roma), i prefissi mobili non sono legati a una specifica area geografica. Quindi, un numero che inizia con 345 può provenire da qualsiasi parte d’Italia.

Chi può chiamarti da un numero con prefisso 345?

Un numero con prefisso 345 può appartenere a:

Privati cittadini

Aziende e attività commerciali

Servizi di assistenza clienti

Call center

Tuttavia, è sempre bene prestare attenzione alle chiamate provenienti da numeri sconosciuti, poiché potrebbero trattarsi anche di tentativi di truffa telefonica o telemarketing aggressivo.

Come capire chi ti ha chiamato?

Se hai ricevuto una chiamata da un numero con prefisso 345 e vuoi sapere chi è stato, puoi provare a: