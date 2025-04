Microsoft ha annunciato a fine febbraio la chiusura di Skype per il 5 maggio, data in cui l’applicazione che per 22 anni ha messo in contatto audio e video il mondo intero, chiuderà i battenti.

Il 5 maggio Skype chiuderà: ecco la procedura per non perdere i dati

La società di Redmond si concentrerà quindi su Teams, “il moderno di comunicazione e collaborazione” già utilizzato da “320 milioni di persone”.

Da tale scadenza, gli utenti che ancora utilizzano Skype sono stati invitati, qualora lo volessero, a spostarsi su Teams. Per pochi giorni ancora, all’avvio dell’app Skype su smartphone o computer, compare una notifica che caldeggia a procedere con la migrazione dei dati, oppure a esportarli. Il procedimento per passare a Teams è semplice. Basterà collegarsi alla pagina https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app?market=it cliccando sul pulsante Scarica Teams, per poi fare click sul bottone Scarica Teams per Windows o Scarica Teams per Mac, in base al sistema operativo che si utilizza, aprire l’installer del programma e seguire la procedura per completare l’installazione, cliccando sui pulsanti Continua e Installa. Una volta conclusa l’installazione di Teams, sarà possibile eseguire il login usando le proprie credenziali Skype. Così facendo, le chat Skype si ritroveranno direttamente all’interno di Teams. Microsoft ha dichiarato che i dati Skype saranno disponibili fino a gennaio 2026 per l’esportazione o la cancellazione. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi a questa pagina: https://support.microsoft.com/en-us/skype/skype-is-retiring-in-may-2025-what-you-need-to-know-2a7d2501-427f-485e-8be0-2068a9f90472.

Le alternative

Per chi non desidera passare a Teams, il mercato propone varie alternative di programmi per le videochiamate. Tra questi c’è Zoom, reso popolare nel contesto della pandemia; Google Meet, integrato nella suite Workspace dell’azienda californiana e le chat WhatsApp e Messenger, solo per elencarne alcune.