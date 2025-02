Microsoft dirà addio a Skype? Ebbene, l’app di messaggistica potrebbe definitivamente chiudere a maggio. Ecco cosa si legge in un messaggio comparso all’interno dell’ultima anteprima di Skype per Windows.

Addio a Skype? Microsoft potrebbe chiudere l’app di messaggistica entro maggio. Cosa dice il messaggio

Novità in arrivo per Skype, l’app di messaggistica, che potrebbe davvero chiudere a breve. Microsoft sarebbe pronta a ritirare definitivamente l’app entro il prossimo maggio. Ecco cosa dice un messaggio all’interno dell’ultima anteprima di Skype: “A partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat in Teams”.

E a seguire una nota che recita che un certo numero “dei tuoi amici è già passato a Teams gratuitamente“, un’informazione che, molto probabilmente, si aggiorna in base ai contatti salvati nella rubrica.

Microsoft chiude Skype?

L’app Skype è stata lanciata per la prima volta nel 2003 e Microsoft lo ha acquisita nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, ma non è stato un successo come sperato. Dopo anni di tentativi di integrazione con il sistema Windows, nel 2017 Microsoft ha lanciato Teams, una piattaforma di collaborazione progettata per competere con prodotti come Slack.

La transizione a Teams, il servizio sviluppato sulla base di Skype e lanciato nel 2017, segna così la fine di una delle applicazioni di comunicazione più iconiche del web. Ora manca solo l’annuncio ufficiale della chiusura definitiva di Skype.