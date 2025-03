Ricevete spesso chiamate con prefisso telefonico 0034 e volete sapere di che paese è? Vediamolo assieme.

Partiamo dal presupposto che il prefisso 00 è un prefisso internazionale, e quindi spesso il prefisso 0034 verrà visualizzato sui nostri telefoni semplicemente come prefisso +34.

Di che paese è il prefisso 0034?

Il prefisso telefonico 0034 (o +34) identifica le chiamate provenienti dalla Spagna. Dobbiamo però stare molto attenti alle chiamate ricevute che prevedono questo prefisso, e nella maggior parte dei casi è meglio non rispondere. Si tratta infatti di un fenomeno sempre più frequente nell’ultimo periodo, con molti utenti che notificano di aver ricevuto SMS e chiamate da numeri con prefisso 0034. Spesso, interagire con queste richieste di contatto ha portato a delle conseguenze gravi.

Attenzione alla truffa del prefisso 0034

Come era già capitato qualche tempo fa con il prefisso della Francia, a questo giro i truffatori si stanno rivolgendo al prefisso spagnolo per le loro attività fraudolente. Dobbiamo essere quindi sempre molto attenti nel caso in cui riceviamo chiamate o SMS con questo prefisso. Spesso si tratta infatti di un tentativo di vishing (o phishing telefonico), una pratica che permette ai truffatori di ottenere i nostri dati sensibili tramite le interazioni telefoniche. Spesso rubano i nostri dati bancari, in modo da sottrarre somme ingenti di denaro. Ci sono anche stati veri e propri casi di furti d’identità, quindi il gruppo responsabile di queste attività è pericoloso per la nostra sicurezza informatica.

Cosa fare

Nel caso in cui ci troviamo a ricevere una chiamata o un SMS proveniente da un numero con prefisso 0034, assolutamente non si deve interagire in alcun modo. Il modus operandi principale, infatti, sembra essere quello di ingaggiare personalmente la vittima facendo leva su promesse finanziarie e offerte incredibili. Poi, tendenzialmente, si sposta la conversazione messaggistica su Whatsapp. Evitiamo quindi a prescindere di rispondere, e nel dubbio segnaliamo e blocchiamo il numero sospetto. Nel caso in cui invece dovessimo essere caduti nella truffa, si deve assolutamente procedere alla denuncia, sperando che le forze dell’ordine riescano ad aggirare le varie modalità con cui questi truffatori si assicurano di non venire rintracciati.