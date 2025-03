Un gesto di coraggio e solidarietà

Patrizia Babini, una donna umbra, ha compiuto un gesto straordinario che ha segnato la storia dei trapianti di organi tra Italia e Spagna. Nel 2023, ha donato un rene al marito Fabio, ma non in un modo tradizionale. La loro storia è diventata un simbolo di speranza e solidarietà, culminando nel primo “trapianto incrociato” tra i due paesi. La vicenda inizia nel 2015, quando Fabio, a causa di un grave problema renale, inizia un percorso di dialisi. Patrizia, spinta dall’amore e dalla volontà di aiutarlo, si offre immediatamente di donargli un rene. Tuttavia, la compatibilità tra i due non è favorevole, e questo segna l’inizio di un lungo viaggio.

La macchina della solidarietà

Nonostante la situazione difficile, Patrizia non si arrende. Inizia a muovere i fili della “macchina della solidarietà”, cercando di trovare una soluzione attraverso un programma di “crossover”. Questo sistema permette di incrociare le donazioni tra coppie incompatibili, creando una rete di aiuto reciproco. Dopo otto anni di attesa, finalmente, nel 2023, Patrizia e Fabio trovano la combinazione giusta: un donatore a Bilbao e un ricevente a Barcellona. Questo evento non è solo un traguardo personale, ma rappresenta un passo storico per la cooperazione tra i due paesi nel campo dei trapianti.

Un atto d’amore che fa la differenza

Il giorno dell’intervento è carico di emozioni. Patrizia si sottopone all’asportazione del rene, mentre Fabio riceve il nuovo organo. Questo scambio non è solo un atto medico, ma un gesto d’amore che cambia le loro vite. Patrizia, vicesegretaria nazionale dell’Associazione Nazionale Emodializzati, sottolinea che la sua esperienza non è unica, ma rappresenta una normalità che deve essere condivisa e raccontata. La coppia, ora unita più che mai, ha ripreso a vivere una vita normale: vanno in palestra insieme e Fabio è tornato a pedalare. Patrizia, ora, si impegna attivamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione e del trapianto, trasformando la sua storia in un messaggio di speranza e solidarietà.