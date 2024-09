Siete in cerca di una buona applicazione che possa aiutarvi a imparare a mangiare in modo sano? Ne esistono cinque davvero da non perdere!

Le migliori app per imparare a mangiare sano

Nel corso del tempo sono nate tantissime applicazioni che aiutano le persone anche nelle attività quotidiane, come imparare a mangiare in modo sano e creare un piano alimentare settimanale. Ci sono anche app per l’attività fisica, per creare una lista della spesa e molte altre. Andiamo a scoprire insieme quali sono le cinque migliori app che aiutano a imparare a mangiare in modo corretto e a seguire uno schema alimentare equilibrato.

8FIT: si tratta di un’app che funge da guida per gli allenamenti di fitness e come planner alimentare per la dieta. Si possono ottenere piani di allenamento e alimentari personalizzati, per raggiungere i propri obiettivi di benessere. Sono presenti suggerimenti, guide nutrizionali, planner alimentare settimanale con ricette salutari, esercizi brucia-grassi, allenamenti, video interattivi e programmi sostenuti dalla ricerca;

Diario Alimentare: questa applicazione consente di verificare se e quanto mangi sano, controllando la propria dieta e tenendo traccia di ogni alimento consumato. Un’app molto semplice da usare e ricca di suggerimenti utili;

Lifesum: dieta personalizzata, piano alimentare, calcolo calorie e ricette a portata di click. In questa app sono presenti conta calorie, consigli dietetici per mangiare sano e perdere peso, piano alimentare per un’alimentazione corretta, informazioni utili, ricette deliziose e dieta personalizzata;

Mangiare senza glutine: un’app nutrizionista che consente di trovare ristoranti, pizzerie, hotel, agriturismi, bar, gelaterie, pasticcerie, panetterie, negozi, piadinerie e gastronomie che offrono servizi per celiaci;

Melarossa: app per trovare il giusto peso forma con diete equilibrate e personalizzate. Sviluppata da un team di esperti nutrizionisti e dietologi, è l’unica supervisionata dalla SISA, Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione.