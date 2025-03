Se avete ricevuto delle chiamate da un numero sconosciuto con prefisso 33 o dei messaggi, vi sarete sicuramente chiesti di che paese è. Vediamolo qui assieme, oltre che a fornire qualche consiglio su come evitare problemi nel caso di truffe svolte tramite questo prefisso.

Di che paese è il prefisso 33?

Partiamo dal capire da dove proviene questo prefisso: il prefisso 33 è, semplicemente, il prefisso telefonico che indica delle chiamate o dei messaggi provenienti dalla Francia. Bisogna però stare attenti, perché ultimamente si sta svolgendo una truffa ricorrente tramite questo prefisso, come successo in passato con il prefisso dei Paesi Bassi o del Portogallo.

La truffa del prefisso francese: come funziona

Molti cybercriminali, tramite le loro conoscenze di ingegneria elettronica, riescono ad utilizzare tentativi di contatto come chiamate o messaggi (che siano SMS, su Whatsapp o Telegram) per attirare l’attenzione di possibili vittime e rubare i loro dati personali oppure ottenere del denaro con l’inganno. Ecco alcuni esempi:

Chiamate perse con prefisso 33 : molte chiamate vengono attivate solo per qualche istante, in modo da comparire come chiamate perse . A quel punto, la possibile vittima potrebbe essere tentata di richiamare il numero, e nel caso in cui lo faccia si ritroverà su una linea a pagamento con costi altissimi anche per chiamate molto brevi ;

: molte chiamate vengono attivate solo per qualche istante, in modo da comparire come . A quel punto, la possibile vittima potrebbe essere tentata di ; Contatto tramite messaggio : potrebbero arrivarvi dei messaggi Whatsapp o Telegram in cui vi viene promessa una determinata quota di denaro per svolgere dei lavori estremamente semplici , come mettere like ad un post. In questi casi vi verrà richiesto un pagamento anticipato per rendere possibile poi il vostro pagamento. Ovviamente, non succederà ;

: potrebbero arrivarvi dei , come mettere like ad un post. In questi casi ; Phishing: tramite email, messaggi e telefonate, i criminali potrebbero mirare ai vostri dati personali, non ai vostri soldi. In questi casi, i messaggi spesso richiedono di aprire un link, mentre le chiamate richiedono di dare direttamente i vostri dati a voce.

Come difendersi dalla truffa

Innanzitutto, avete dei contatti che vivono in Francia? Se non è così, state certi che c’è un’alta probabilità che sia un tentativo di truffa. Quindi non rispondete, non richiamate, e segnalate o bloccate il numero. Lo stesso va fatto nel caso di messaggi o di email: il contatto sospetto va bloccato e segnalato. Non interagite mai con i contenuti inviati, su qualsiasi piattaforma ed in qualsiasi forma. In questo modo e con queste accortezze, sarete un passo avanti nel migliorare la vostra sicurezza digitale, evitando truffe.

Nel caso in cui invece siate caduti nella truffa e ve ne rendiate conto, vanno contattate immediatamente le autorità, oltre che il proprio operatore telefonico. Esso potrebbe infatti riuscire ad intervenire per bloccare futuri tentativi di contatto da parte dei numeri sospetti.