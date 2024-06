Chi è l'operatore telefonico del prefisso cellulare 368?

La maggior parte delle compagnie telefoniche aveva lo stesso prefisso cellulare per cui ogni volta che si riceveva una chiamata da un certo prefisso si sapeva già a quale operatore si appoggiava. Da quanto hanno introdotto la portabilità del numero, è possibile far mantenere al cliente il proprio numero, cambiando solo l'operatore. Tra la comodità di non dover più cambiare numero e comunicarlo ai propri contatti, la portabilità del numero può avere anche delle conseguenze poco piacevoli.

Ti sei mai chiesto a quale operatore possa appartenere il numero di telefono che stai chiamando? Capita spesso che si ricevono o si fanno chiamate senza sapere la compagnia telefonica del numero perché ormai le offerte telefoniche rendono gratuito il costo della chiamata in entrata e in uscita per tutti gli operatori.

Negli anni precedenti però non è sempre stato così. La maggior parte delle compagnie telefoniche aveva lo stesso prefisso cellulare per cui ogni volta che si riceveva una chiamata da un certo prefisso si sapeva già a quale operatore si appoggiava.

Il prefisso cellulare non è più importante per riconoscere l’operatore

Da quanto hanno introdotto la portabilità del numero, risulta impossibile poter capire l’operatore solo dalle prime tre cifre del numero. La portabilità del numero permette al cliente di mantenere il proprio numero cambiando operatore.

Utilizzando il servizio di trasparenza tariffaria è possibile, attraverso un numero di telefono, che una volta contattato, permette di scoprire di che operare è un numero. Il servizio è totalmente gratuito realizzato da tutti gli operatori mobili è basato sulla digitazione da parte della clientela del numero 456 seguito dal numero di telefono mobile di cui si desidera avere informazioni.

L’informazione fornita riguarda l’appartenenza del numero allo stesso operatore mobile oppure a quale compagnia telefonica fanno riferimento.

Quali sono le conseguenze della portabilità del numero?

Tra la comodità di non dover più cambiare numero e comunicarlo ai propri contatti, la portabilità del numero può avere anche delle conseguenze poco piacevoli.

Ultimamente si è diffuso il fenomeno della SIM Swapping, ovvero uno scambio, come dice il nome stesso del raggiro, della SIM Card del telefono: in sostanza si viene a interrompere il filo che unisce l’identità fisica dell’utente, rappresentata per l’appunto dalla SIM Card, e quella digitale, ovvero il numero di telefono e il profilo associato alla scheda.

Un primo segnale, in apparenza innocuo, della sostituzione, è data dalla difficoltà a connettersi con la rete o l’impossibilità di fare chiamate o inviare SMS. Il primo tentativo da fare è quello di riavviare il dispositivo: se i problemi dovessero persistere, quello potrebbe essere un segnale di pericolo.

I controlli del AgCom sono sicuramente aumentati a causa del fenomeno in questione. Hanno rafforzato il controllo dell’identità dell’utente a ogni passaggio di operatore, nonché un ulteriore verifica dell’identità attraverso password e codici univoci per contrastare questo fenomeno in forte crescita.