Il vostro telefono suona, e vedete sullo schermo comparire un numero con prefisso 02 che non conoscete, chiedendovi subito a chi appartiene. In questo articolo vediamo a che compartimento telefonico è associato il prefisso 02, e perché non è uno dei prefissi che vi dovrebbe preoccupare nel caso in cui riceviate delle chiamate.

Di che zona è il prefisso 02?

Il prefisso 02 è innanzitutto un prefisso che caratterizza i numeri fissi, non mobili. Si tratta del prefisso di una delle città più grandi e più importanti di tutt’Italia: Milano. Il prefisso non comprende solo la città metropolitana di Milano. Sono diversi i comuni in provincia di Bergamo, Como, Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Varese, che condividono lo stesso prefisso. Se ricevete una chiamata con prefisso 02, quindi, sappiate che arriva da Milano o da alcuni dei comuni vicini. Probabilmente avete delle conoscenze in quelle zone di cui non avete salvato il contatto, quindi non c’è da allarmarsi immediatamente ed evitare di rispondere a priori.

Bisogna preoccuparsi se si riceve una chiamata con questo prefisso?

Negli ultimi anni, stanno diventando sempre più frequenti le truffe legate a determinati prefissi telefonici. Queste consistono nel ricercare un contatto con la vittima per poi estorcerle dati o soldi. Il dubbio è quindi più che lecito: c’è da preoccuparsi per le chiamate con prefisso 02? Nella stragrande maggioranza dei casi, no. Ci sono stati casi di truffe relative al prefisso 02, ma risalgono a quasi 10 anni fa, e da allora i casi sono stati in numero molto basso. Se ricevete una chiamata da un numero con prefisso 02, probabilmente appartiene a qualcuno di cui non avete salvato il numero, oppure ad aziende o istituzioni di Milano e dintorni. Quindi, non preoccupatevi delle truffe: al massimo si tratta di chiamate di spam fastidiose, alcune delle quali potrebbero sfociare nella sottoscrizione di un piano che non desiderate. Quello però, purtroppo, capita ogni volta che venite chiamati da un’azienda che ha “una nuova offerta più conveniente per voi”.