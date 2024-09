Apple, iOS 18 arriva in Italia: data di uscita e novità

Apple, iOS 18 arriva in Italia: data di uscita e novità

È finalmente stata svelata la data di uscita di iOS 18: ecco cosa sta per succedere in Italia

È giunto il momento tanto atteso dagli utenti Apple: oggi, lunedì 16 settembre, è la data di uscita delle versioni definitive di iOS 18 e iPadOS 18 per iPhone e iPad. Svelato anche l’orario, ecco qual è.

iOS 18: data di uscita e orario

iOS 18 ha finalmente una data di uscita in tutto il mondo: lunedì 16 settembre 2024. Per quanto riguarda l’ora d’uscita, di solito è possibile scaricare gli aggiornamenti di sistema Apple dalle 19:00 circa (orario italiano).

Le novità con iOS 18

Una delle prime novità riguarda la personalizzazione: gli utenti Apple possono aggiungere app e widget nell’ordine che desiderano. Inoltre, nella modalità scura, le icone cambiano colore automaticamente.

Anche i messaggi e l’app Mail hanno subito dei cambiamenti: arriva Tapbacks, una funzione che permette di reagire con icone, sticker o emoji a qualsiasi messaggio.

Grande svolta per le mappe topografiche accessibili anche offline.

Arriva anche l’app password del tutto nuova per memorizzare in modo sicuro le parole chiave d’accesso a servizi, app e portali, con la possibilità di creare avvisi di sicurezza, codici di verifica e di comunicare senza problemi con altri dispositivi Apple per una sincronizzazione immediata.

Infine, Foto è stata completamente riprogettata. Le nuove raccolte permettono di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici.

I modelli compatibili con iOS 18

L’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli iPhone compatibili, quindi, con i seguenti modelli:

iPhone XR

iPhone XS e XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 12 e 12 mini

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 13 e 13 mini

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 14 e 14 Plus

iPhone 14 Pro e Pro Max

iPhone 15 e 15 Plus

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 16 e 16 Plus

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max

iPhone SE 2

iPhone SE 3

A questi si aggiungono anche i nuovi modelli di iPhone 16 che arriveranno nei negozi il 20 Settembre 2024 con iOS 18 già preinstallato.