Come richiedere il Bonus Maroni 2025: guida completa a requisiti e procedura

Come richiedere il Bonus Maroni 2025: guida completa a requisiti e procedura

Il Bonus Maroni 2025 è un sostegno per i lavoratori dipendenti in procinto di andare in pensione: ecco come funziona.

Sta per arrivare il Bonus Maroni 2025, come confermato dall’INPS, che ha avviato le procedure per la presentazione delle richieste. Si tratta di un contributo che sarà erogato direttamente in busta paga. Scopri tutte le novità.

I Bonus per il Governo Meloni

I bonus sono misure economiche adottate dal governo per sostenere specifiche categorie di cittadini, incentivare comportamenti e stimolare l’economia, soprattutto in tempi difficili. Questi aiuti possono includere finanziamenti diretti, sgravi fiscali e agevolazioni su servizi in ambiti come lavoro, famiglia, casa, energia e ambiente.

Tra i principali bonus del Governo Meloni ci sono:

Bonus Maroni : per i lavoratori vicini alla pensione.

Bonus energia e carburanti : per ridurre i costi energetici.

Bonus casa : per ristrutturazioni e miglioramenti energetici.

Bonus per famiglie e giovani : aiuti per figli a carico e acquisto della prima casa.

Bonus lavoro: come il Reddito di Cittadinanza per chi perde il lavoro.

Sebbene utili, i bonus sono oggetto di dibattito, poiché alcuni temono che non risolvano i problemi strutturali dell’economia, come la disoccupazione giovanile e la bassa produttività.

Bonus Maroni 2025: cos’è e requisiti

Il Bonus Maroni 2025 è un incentivo per i lavoratori dipendenti prossimi alla pensione. L’INPS ha avviato le procedure per permettere ai beneficiari di presentare la domanda. Il bonus, erogato direttamente in busta paga, supporta i lavoratori che devono posticipare il pensionamento.

La principale novità del 2025 è che il bonus sarà accessibile non solo a chi ha maturato i requisiti per la Quota 103, ma anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, ampliando così la platea di beneficiari.

Nel 2025, il Bonus Maroni sarà esteso a un numero maggiore di lavoratori rispetto agli anni passati. Potranno accedervi:

i lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, raggiungono i requisiti per la pensione con 62 anni di età e 41 anni di contributi;

chi ottiene i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, sempre entro il 31 dicembre 2025.

Il funzionamento del Bonus Maroni 2025 rimane simile a quello degli anni precedenti, con l’INPS che fornisce le istruzioni per la domanda. Questa misura consente ai lavoratori di continuare a lavorare, ricevendo un supporto economico mentre si avvicinano alla pensione.

Bonus Maroni 2025: come richiederlo

La domanda per il Bonus Maroni 2025 può essere presentata solo online sul sito dell’INPS. Dopo aver effettuato l’accesso, bisogna selezionare “Pensione e previdenza”, poi “Domanda di Pensione” e infine “Certificati” per cliccare su “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”.

Chi preferisce non fare la procedura online può rivolgersi a un patronato. Una volta inviata la domanda, il datore di lavoro inizierà a versare il bonus dalla prima scadenza utile. Il bonus sarà esentasse e non contribuirà al reddito, ma verrà erogato solo rispettando le decorrenze di legge per la Quota 103 o la pensione anticipata ordinaria, tenendo conto dei mesi di finestra mobile.