Blatte in casa: come allontanarle con i rimedi naturali

La presenza di blatte in casa si può controllare anche con i rimedi naturali. Vediamo come fare.

La presenza delle blatte in casa è un problema comune, soprattutto con l’arrivo della primavera. Questi insetti, noti per la loro capacità di adattarsi anche agli ambienti più ostili, non solo rappresentano un fastidio, ma possono anche essere portatori di batteri e allergeni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come impedire alle blatte di entrare nelle nostre case e allontanarle con i rimedi naturali.

Blatte in casa

Le blatte sono una presenza comune nelle case degli italiani, soprattutto con l’arrivo della primavera. Esattamente come la natura si risveglia in questo periodo, lo fa anche la maggior parte degli insetti. Le blatte, in modo particolare, possono infestare le nostre case perché attratte dal calore che possono trovare in esse e l’abbondanza di cibo. Le zone particolarmente umide come il bagno, la cucina e la cantina, poi, sono i luoghi che questi insetti preferiscono di più, in genere, per l’umidità che regna sovrana.

Pulire regolarmente la nostra casa, avendo cura di non lasciare residui di cibo umano e animale sparso un po’ ovunque, sigillare eventuali crepe o fessure, installare delle zanzariere su porte e finestre sono azioni utili e preventive, ma non sempre efficaci. Ecco perché, la maggior parte delle volte, si ha bisogno di ricorrere a delle soluzioni extra per impedire alle blatte di entrare nelle nostre case e, di conseguenza, impedire una loro eventuale proliferazione.

Blatte in casa: i segnali per riconoscerle

Individuare la presenza in casa delle blatte o di un’infestazione di blatte non è difficile perché questi insetti lasciano delle tracce che, difficilmente, si possono ignorare. Partendo dal presupposto che le blatte sono insetti notturni, è più facile scorgere la loro presenza al buio, in modo particolare nelle zone più umide della casa. Tuttavia, questi insetti hanno il brutto vizio di spargere in giro anche i loro escrementi, che sono molto simili ai fondi di caffè o alla polvere di pepe, oppure, di depositare le loro uova, che hanno una forma ovale e sono di colore beige o marrone. Infine, in caso di infestazione severa, questi insetti possono causare un odore forte, pungente e oleoso.

Il consiglio di tenere sempre la casa pulita e riconoscere tempestivamente i segnali della presenza di blatte in casa non è da sottovalutare, in primis, perché è importante vivere in luoghi igienici e sicuri, poi, perché le blatte possono essere portatori di batteri e allergeni che possono favorire la comparsa di problemi gravi nelle persone.

Blatte in casa: miglior rimedio naturale

